Doherty, Glööckler, Stich - Wenn Stars Kunst machen

„Eine Musik-Karriere ist voll durchorganisiert“, sagt der einst skandalträchtige Libertines-Frontmann Doherty in Düsseldorf, der übrigens als Sohn eines britischen Offiziers einige Jahre in der NRW-Landeshauptstadt zur Schule ging. Seine Karriere in der Kunst sei dagegen „unvorhersehbar und chaotisch“ gewesen, so der 44-Jährige. Seine Collagen fertigte er teils unterwegs auf Tourneen an und nutzte dafür auch Musiktexte oder Löffel mit Essensresten.