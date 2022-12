Doku über Harry und Meghan: Eine Eskalation in sechs Teilen

In sechs Folgen (drei ab 8.12., die drei anderen ab 15.12.) wollen Harry und Meghan in der gleichnamigen Doku-Serie („Harry & Meghan“) erzählen, was sie zu ihrem Abgang bewogen hat und wie sie ihn selbst erlebt haben. „Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?“, fragt Herzogin Meghan (41) in einem Trailer in die Kamera, während Prinz Harry (38) geheimnisvoll andeutet: „Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert.“