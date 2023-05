Dolph Lundgren spricht über Krebserkrankung

Los Angeles (dpa) - . Schauspieler Dolph Lundgren (65, „Rocky IV, „The Expendables“) hat erstmals öffentlich über seine Krebserkrankung gesprochen. Bereits 2015 hätten Ärzte einen Tumor aus seiner Niere entfernt, sagte der gebürtige Schwede in einem Interview der Serie „In Depth With Graham Bensinger“. 2020 seien weitere Tumore, auch in der Leber, diagnostiziert worden.