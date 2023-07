„Dorfromantik“ auch als Brettspiel prämiert

Berlin (dpa) - . Vom Bildschirm auf den Küchentisch: In der Spieleszene kommen sich analoge und digitale Welten immer näher. Mit „Dorfromantik“ gewinnt 2023 ein kooperatives Brettspiel den begehrten „Spiel des Jahres“-Titel, das auf einem gleichnamigen Computerspiel basiert. Bei der Preisverleihung am Sonntag in Berlin feierten Brettspielautoren und Videospielentwickler auf der Bühne gemeinsam den großen Erfolg.