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Samstag, 23.05.2020 - 12:00
4 min

Dorftreff Neue Mitte in Wallernhausen in Corona-Zeiten: Es geht immer weiter

Seit zehn Jahren gibt es den Dorfladen im Niddaer Stadtteil und seit fünf Jahren das Familienzentrum. Der Rückblick auf die vergangenen Jahre fällt positiv aus. Und es geht weiter.

Von Andrea Schinzel
Der gemütliche Dorfladen in Wallernhausen: Eckhard Sandrock, Leiter der Diakonie Wetterau (rechts), traf sich jetzt mit Martina Clotz (Mitte), Leiterin des Familienzentrums, zur Bestandsaufnahme. Stephanie Fischbach hatte Dienst. Foto: Schinzel

Der gemütliche Dorfladen in Wallernhausen: Eckhard Sandrock, Leiter der Diakonie Wetterau (rechts), traf sich jetzt mit Martina Clotz (Mitte), Leiterin des Familienzentrums, zur Bestandsaufnahme. Stephanie Fischbach hatte Dienst. Foto: Schinzel

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