Dostojewski, „Doktormutter Faust“ und Meister der Romantik

Im Kunstbau des Lenbachhauses können Besucherinnen und Besucher ab 28. Oktober in die Landschaften des berühmten englischen Romantik-Malers Joseph Mallord William Turner (1775-1851) eintauchen, in der Schau „Turner. Three Horizons“. Die Alte Pinakothek widmet sich den Künstlern Venedigs im 16. Jahrhundert. „Venezia 500 - Die sanfte Revolution der venezianischen Malerei“ mit Werken von Giovanni Bellini bis zu Tizian startet am 27. Oktober. Zeitgenössisches gibt es dagegen im Haus der Kunst, ab 10. November mit der Ausstellung „Meredith Monk: Calling“, die das Schaffen der US-amerikanischen Künstlerin in sechs Jahrzehnten beleuchtet. Und das Museum für Urbane und zeitgenössische Kunst präsentiert ab 26. Oktober „Damien Hirst: The Weight of Things“.