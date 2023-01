Kandidat Gigi Birofio fasst die Anforderungen an die Teilnehmer beinahe englisch-anmutend und wie als Antwort auf die legendäre Frage der früheren Dschungel-Teilnehmerin Sarah Knappik („What happens, when we break?“) zusammen: „You're losing when you're kotzing.“ Damit bringt er das seit Jahren womöglich wichtigste Dschungel-Motto auf den Punkt: Wer kotzt, verliert.