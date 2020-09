Drei neue Corona-Fälle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Dienstag, 22. September, um drei Fälle auf 671 erhöht, VG Eich (1), VG Wörrstadt (1), und Worms (1). 611 Personen sind wieder gesund. 318 aus dem Landkreis und 293 aus der Stadt Worms. Wie das Gesundheitsamt Alzey-Worms mitteilt, steht eine positiv getestete Person, die die elfte Klassenstufe des Rudi-Stephan-Gymnasiums in Worms besucht, im Zusammenhang mit Fällen in der VG Eich. Die Zahlen, Stand Mittwoch, 23. September: Worms (327/293 gesund, 8 verstorben), Alzey (55/51 gesund, 2 verstorben), VG Alzey-Land (49/49 gesund), VG Wörrstadt (66/62 gesund, 2 verstorben), VG Wöllstein (10/10 gesund), VG Monsheim (30/25 gesund, 2 verstorben), VG Wonnegau (110/104 gesund, 6 verstorben) und in der VG Eich (23/17 gesund).