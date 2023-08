Drei Tote bei Autounfall in Hannover

Hannover (dpa) - . Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hannover sind nach bisherigen Kenntnissen drei Menschen gestorben. Drei weitere Insassen wurden bei der Kollision am Montagabend schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren auf einer Straße im nordwestlichen Stadtteil Marienwerder in entgegengesetzter Richtung unterwegs und stießen aus zunächst unbekannten Gründen frontal zusammen, wie ein Sprecher der Polizei vor Ort sagte.