Drei Tote in Nottingham - Sunak äußert Beileid

London (dpa) - . Nach dem Vorfall in Nottingham mit drei getöteten und drei verletzten Menschen hat sich der britische Premierminister Rishi Sunak geäußert. „Ich möchte der Polizei und den Rettungskräften für ihren andauernden Einsatz auf den schockierenden Vorfall in Nottingham heute Morgen danken“, schrieb der konservative Regierungschef am Dienstag auf Twitter.