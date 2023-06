Drei Tote und drei Verletzte in Nottingham

Nottingham (dpa) - . Die Polizeisirenen am frühen Morgen lassen Anwohner und Augenzeugen in Nottingham zusammenzucken. „Ich habe gehört, wie ein Polizeiauto vorbeirast“, erzählte Glen Gretton der Nachrichtenagentur PA. „Es fuhr sehr schnell, danach kam noch eins, dann noch eins. Es kamen immer mehr, da wusste ich, dass etwas Großes in der Stadt geschieht.“ Bald darauf ist klar: In der englischen Stadt sind drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Ein 31-jähriger Mann sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilte die Polizei mit.