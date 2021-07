5 min. inkl. Video

Dreyer und Merkel – eine Geste und ihre Wirkung

Die Kanzlerin ergreift in Schuld Malu Dreyers Hand. Vor allem eine Geste persönlicher Hilfsbereitschaft, die aber nicht überall in den sozialen Netzwerken so erkannt wurde.

Von Ulrich Gerecke Reporter Politikredaktion