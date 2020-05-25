Montag, 25.05.2020 - 23:00 2 min DRK hofft auf Blutspender aus Südhessen Im Bürgerhaus Mörfelden können Spendenwillige sich für Termine bis einschließlich Donnerstag anmelden. Von Peter Mikolajczyk Jetzt teilen: Jetzt teilen: CTV+E3Wip3ZgE2IlLKHhVQjiLw5RLKZtD29lo25uqzylqKZtqzIlj6EhMTIlqPOuoTkyVRWypzIcL2uyVTEyplOZMJWyoaZtYFOuqJAbVTEyovOPoUI0p3OyozEyMTyyoaA0VTEyplOFo3EyovOYpzI1rzImYvORnJHtDzk1qUWyp2IlqzIhVUAcozDtMzSmqPOuqJMaMJWlLKIwnUDfVUqynJjtMKZtp2IcqPOxMJ0tGT9wn2Eiq24tn2IcozHtH3OyozEyoaEypz1cozHtoJIbpvOaLJVhVREcMFOGnKE1LKEco24tp3OcqUc0VUAcL2ttraHfVTEyoz4tMTyyVRgfnJ5cn2IhVTqynTIhVTcyqUc0VTEuraHtj7kvMKVfVR9jMKWuqTyiozIhVTE1pzAbraIzj7kbpzIhYPOxnJHtq8BxnUWyozDtMTIlVRuiL2ujnTSmMFOxMKVtHTShMTIgnJHtraIlj7kwn2qyp3EyoTk0VUqipzEyovOmnJ5xYvOOqJAbVToQiUVtGz90MfBxoTkyVTymqPO3MJy0MKWbnJ4tDzk1qPO1ozDtMTSmVTEupzS1plOaMKqioz5yozHtHTkup21uVTElnJ5aMJ5xVT5iqUqyozEcMl4= VyqcpvObLJWyovO1oaZtoTShM2HtE2IxLJ5eMJ4tM2IgLJAbqPO1ozDtp2AboTyyj59fnJAbVUc1VTIcozIgVRIlM2IvozymVTqyMaIhMTIhYPO3nJHtq2ylVUqynKEypzucovO6qFOGpTIhMTIhqTIloJyhMJ4tLKIzpaIzMJ4tn8B2oz5yovVfVUAuM3DtH2IvLKA0nJShVRguoz5mqZBxMUEypvjtIzy6MKOlj6EmnJEyoaDtMTImVREFFl1YpzIcp3MypzWuozEyplO1ozDtraImqZBxozEcMlOzj7klVTEyovOPoUI0p3OyozEyMTyyoaA0YvOBLJAbMTIgVTEcMFOHMKWgnJ5yVTyhVTEyovOynJ56MJkhMJ4tF29goKIhMJ4tM2IwLJ5wMJk0VUqypzEyovOgqKAmqTIhYPObMJaQa3DtMTyyVRmQgaA1ozptnzI0raD6VUcyoaElLJkyVSMypzShp3EuoUE1ozqyov4tEJyhVTIlp3EypvOJMKWmqJAbVTyhVRWcMJWyp2uynJ0tqz9gVQDhVTWcplN4YvOALJxtMfB8pvOxLKZtM2ImLJ10MFOmj7kxoTywnTHtF3WynKAaMJWcMKDtM2SvVTE1pzAbLKImVUc1pvOVo2MzoaIhMlOOozkup3Z6VR1ynUVtLJkmVQDjZPOGpTIhMTIlVTguoJIhVTyhVTEcMFOFnTIcozuuoTkyYt== IJ0tLJkfMJ4tDKIzoTSaMJ4tM2IlMJAbqPO3MKWxMJ4traHtn8B2oz5yovO1ozDtMTyyVRShp3EyL2g1ozqmM2IzLJulVToQiUVtMTyyVSAjMJ5xMJ53nJkfnJqyovO3MJy0M2IbMJ5xVTS1p3c1p2AboTyyj59yovjtp2yhMPOapfB2j59ypzHtHfBxqJ1yVT9xMKVtH8BxoTHtMKWzo3WxMKWfnJAbYvORLJ1cqPOynJ5yVT3QgzqfnJAbp3DtM3Wij59yVSEynJkhMJugMKW6LJufVTShpzIcp2IhVTguoz4fVTIlp3ElMJAeMJ4tp2ywnPOxnJHtITIloJyhMFOhnJAbqPOhqKVtLKIzVTIcovOjLJSlVSA0qJ5xMJ4tLJ0tDJWyozDfVUAiozEypz4trzyynTIhVUAcL2ttj7kvMKVtMTyyVTquoacyVSqiL2uyVTucov4tETSmVTIloTS1LaDtMTIhVRS1MzWuqFOynJ5yplOapfB2j59ypzIhVRIkqJyjoJIhqUZfVTEuplOzj7klVUAyL2umVT9xMKVtp2yyLzIhVSEuM2Htqz9lVR9lqPOvoTIcLaDhVSc1oJyhMTImqPOvMJygVTIlp3EyovOHMKWgnJ4tnJ4tDzyyLzImnTIcoFOcp3DtMTyyp2HtH3ElLKEyM2yyVTS1MzqyM2ShM2IhYt== TERMIN Bis einschließlich Donnerstag können Spender täglich zwischen 14 und 19 Uhr am Blutspendetermin im Bürgerhaus Mörfelden, Westendstraße 60, teilnehmen. Eine Anmeldung im Internet auf www.blutspende.de ist nötig. (miko) FJ4tMTyyp2IlVSqiL2uyVTMioTq0VTIcovO6q2IcqTIlVUcyoaElLJkypvOHMKWgnJ4tnJ0tH2SuoPOxMKZtDfB8pzqypzuuqKAyplOcovOAj7MlMzIfMTIhYvNvETS6qFObLJWyovO3nKVtLJkfMFOAMJ5mL2uyovOuqKZtMTIgVUCQiTEbMKAmnKAwnTIhVSWuqJ0tMJyhM2IfLJEyovVfVUAuM3DtH2IvLKA0nJShVRguoz5mqZBxMUEypv4tETSmVTqcoUDtMfB8pvOxLKZtoJy0qTkypzHtF3WynKAaMJWcMKDtMJWyoaAiVUqcMFOzj7klVSYQiUAmMJkmnTIcoFOiMTIlVTEcMFO1oJkcMJqyozEyovOUpz/Qa3A0j6ExqTHhVPWKnKVtMaWyqJIhVUIhplQQiTWypvOdMJEyovOuqKA3j6ElqTyaMJ4tH3OyozEypvjtMTIlVTyhVTEcMKAypvOmL2u3nJIlnJqyovOnMJy0VUAynJ5yVSAioTyxLKWcqZBxqPOvMKqynKA0Vvjtp3EyoTk0VTEypvOJnKcypUYQcUAcMTIhqPOxMKZtESWYYHglMJymqzIlLzShMTImVTMyp3DtqJ5xVTIlnJ5hMKW0YPOxLKAmVTygoJIlnTyhVQtjVSOlo3cyoaDtLJkfMKVtDzk1qTgioaAypaMyovjtMTyyVTW1ozEyp3qynKDtLzIhj7M0nJq0VUqypzEyovjtqz9gVSWiqTIhVRglMKI6VTgioJ1yov4= DJ4tMTIlVUWiqKEcozIgj6GQa2yaMJ4tIJ50MKWmqJAbqJ5aVZBxozEypaDtp2ywnPOzj7klVTEcMFOGpTIhMTIhq2yfoTyaMJ4tLzIcVTEcMKAyovO6MJ50pzSfMJ4tITIloJyhMJ4tMJyhnJqypmbtIz9lVTSfoTIgVTymqPOynJ4tEzyyLzIlqTImqPO2o3WaMKAwnTSfqTI0YPOvMKMipvOxnJHtH3OyozEypvO6qFOxMJ4tj4ElraEyovOxj7klMzIhYvNvDJVtZmpfAFOUpzSxVTymqPOGL2ufqKAmVvjtp28tF2ShoaA0j6ExqTIlYvOWp3DtMTIlVSEyp3DtLzImqTShMTIhYPOypzwQcTk0VTEypvOPMKA1L2uypvOynJ5yVRqyp2ywnUEmoJSmn2HfVTEcMFOypvOzo3W0LJ4tqUWuM2IhVT11p3ZtYFOvMJygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTIhVZBRpac0MJ4tqJ5xVTygVRkuLz9lYPO3olOynJ5yVTIlp3EyVRWfqKEuLz5unT1yVUOypvNvEzyhM2IlpTyeplVtMKWzo2kaqP4tEKWmqPO3MJ5hVTEypvORHxfgDKW6qPOmMJyhVT9eVTqcLaDfVTqynUDtMKZtnJ4tMTIhVSAuLJjtLKIzVTEcMFOcoFOypzMipzEypzkcL2uyovOOLaA0LJ5xVTS1Mzqyp3EyoTk0MJ4tEzIfMTWyqUEyovjtq28tMTSmVSOypaAiozSfVTEyovOfMJWyoaAlMKE0MJ5xMJ4tH2SzqPOuqKZtMTIlVRSloKMyozHtMJ50ozygoKDhVSquoz4tMKZtq2yyMTIlVT3QgzqfnJAbVUAynJ4tq2ylMPjtraHtMTIhVTqyq29boaEyovQQgaW0oTywnTIhVSEypz1cozIhVUc1pfB8L2g6qJgynUWyovjtq2Icj58tF2ShoaA0j6ExqTIlVT5iL2ttozywnUDhVSMcMJkfMJywnUDtnJ0tFaIfnFjtp28tnT9zMaDtMKVfVTSvMKVtMTSmVTwQcT5aMFOaLJ56VUMioFO3MJy0MKWyovOJMKWfLKIzVTEypvODLJ5xMJ1cMFOuLv4= GzSwnPOynJ5ypvOeoTIcozIhVSW1nTIjLKImMFOej7MhozIhVTEcMFOGpTIhMTIlVTEyovOGLJSfVUqcMJEypvO2MKWfLKAmMJ4tYFOhnJAbqPOinT5yVTIcovORLJ5eMKAwnZB2ovOxMKZtHz90MJ4tF3WyqKcyplOgnKE6qJ5ynT1yowbtEJyhMFOapz/Qa2HtHTSwn3IhMlOGL2uin29fLJEyYPOxMKWyovOJMKW6MJulVTEyovOPoUI0qzIloUImqPOlLKAwnPOuqKAaoTIcL2uyovOmo2kfYt==