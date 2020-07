Droh-Mail-Affäre: Rücktritt von Landespolizeipräsident Münch

Landespolizeipräsident Udo Münch. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - In der Droh-Mail-Affäre gibt es offenbar erste personelle Konsequenzen. Nach Informationen dieser Zeitung hat Landespolizeipräsident Udo Münch um seine Entlassung gebeten. Er war offenbar vorab informiert worden, dass Drohmails an die Linken-Politikerin Janine Wissler in Verbindung stehen könnten mit einer Abfrage an einem Polizei-Computer.

Münch soll sich vorwerfen, diese Information nicht weiter gegeben zu haben. Wie berichtet, war Innenminister Peter Beuth erst in der vergangenen Woche über die Abfrage am Computer informiert worden. Der Rechner stand im 3. Polizeirevier in Wiesbaden. Welcher Polizist die Daten von Janine Wissler abgefragt hatte, ist noch unklar.