Druck auf die Rüsselsheimer Tafel wächst

HERAUSFORDERUNG

Die verbesserte Logistik der Lebensmittelmärkte wird für die „Tafel“ zur Herausforderung. Vereinzelt gab es an Ausgabetagen zu wenige Lebensmittel.



Ergänzt wird das Angebot in der Opelstadt durch den Rüsselsheimer Verein „foodsharing Groß-Gerau“. Der Schrank neben der Tafel-Ausgabe in der Hans-Sachs-Straße ist öffentlich zugänglich und wird ständig mit Lebensmitteln befüllt. Zudem ist die Initiative einmal im Monat sonntags auf dem Parkplatz in der Hans-Sachs-Straße und verteilt Lebensmittel. (amm)