Dschungelcamp 2023 gestern am 25. Januar: Wer ist raus?

„Es ist unbeschreiblich nass, es ist so kalt, dass es einem durch Mark und Bein geht und der Boden ist ein einziges Schlammloch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich mich befinde und ich glaube, ich habe gerade in Spinnweben gegriffen. Etwas krabbelt an meinem Haar“, beschreibt die Influencerin ihre ersten Schritte im Tunnelsystem. „Das ist entmutigend, ich komme keinen Zentimeter vorwärts, was für ein Mist! Das Nichtsehen bringt mich gerade an den Rand des Wahnsinns.“ Über den Scherz von Jan, dass der Hebel freundlicherweise von „Kai Hebel“ zur Verfügung gestellt wurde, kann sie nicht lachen: „Jan, du hast noch ein bisschen Zeit, um dir für das Turmspringen witzigere Sachen einfallen zu lassen.“