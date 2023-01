Dschungelcamp 2023 gestern am 26. Januar: Wer ist raus?

Dieses Jahr findet das Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ erstmals an einem Sonntag statt, was den Stars einen zusätzlichen Tag im Dschungel beschert. Die große Wiedersehensshow, in der die Prominenten noch einmal miteinander abrechnen oder sich versöhnen können, wird am Montag um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.