Dschungelcamp 2023 gestern am 27. Januar: Wer ist raus?

Das Dschungelcamp 2023 ist in vollem Gange und auch in dieser Prüfung wird es nass. Jolina Mennen und Cosimo Citiolo finden sich in zwei Wassertanks wieder, in denen sie Sterne mit Magneten von einem Tank zum anderen transportieren müssen. Was auf den ersten Blick einfach klingt, entpuppt sich als eine Herausforderung, denn es gibt nicht nur Schrauben und Plastiklabyrinthe zu meistern, sondern es sind darin auch Flusskrebse, Wasserspinnen, Aale, Krokodile, Echsen und sogar eine Python. Cosimo mag zwar der „Checker vom Neckar“ sein, aber das bedeutet noch lange nicht, dass er Wassertiere mag.