Dschungelcamp 2023: Vom Ekel-TV zur Kult-Sendung

Deutschland/Australien. Von Freitag, 13. Januar an wird es wieder an 18 Abenden „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aus vielen Fernsehgeräten der Nation schreien. Dann nämlich beginnt die neue, mittlerweile 16. Staffel des „Dschungelcamps“ – ein TV-Dauerbrenner des Senders RTL. Wie die Fernsehshow zu dem wurde, was sie heute ist, und was die Fans in diesem Jahr erwarten können.