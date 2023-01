Dschungelcamp 2023: Wer ist eigentlich Jan Köppen?

Deutschland/Australien. Eine TV-Karriere wie im Bilderbuch – so lässt sich Jan Köppens bisheriger Werdegang im deutschen Fernsehen beschreiben. Der 39-jährige und in Gießen geborene Moderator ist schon lange im Geschäft. Dabei hat Köppen nicht nur den Sprung vom ehemaligen Musiksender Viva zu RTL geschafft, sondern sich dort – so scheint es – auch zum unverzichtbaren Sendergesicht hoch moderiert.