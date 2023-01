Dschungelcamp 2023: Wer ist eigentlich Sonja Zietlow?

Am meisten von TV-Zuschauern beachtet wird Zietlow allerdings, wenn sie Jahr für Jahr in Australien „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ mit viel Charme und Witz moderiert. Seit 2004 kommentiert sie das Treiben der B- und C-Prominenz im „Dschungelcamp“, wie die RTL-Sendung umgangssprachlich genannt wird. Bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahre 2012 hat sie dabei stets den Komiker Dirk Bach an ihrer Seite. In den Jahren 2013 bis 2022 ist Daniel Hartwich ihr kongenialer Co-Moderator. Hartwich gibt jedoch 2022 seinen Rücktritt aus der Dschungelshow bekannt – ab 2023 heißt der Neue an Zietlows Seite: Jan Köppen.