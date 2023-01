Dieser Promi gewinnt das Dschungelcamp 2023

Die Entscheidung ist gefallen! Wer hat den Zuschauerinnen und Zuschauern am meisten gefallen und folgt nun in Filip Pavlovićs Fußspuren? Es ist keine geringere als Djamila Rowe, die am Sonntagabend zur Dschungelkönigin 2023 gewählt wurde. Für ihren Sieg erhält sie nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Euro.