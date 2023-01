Dschungelcamp Tag 10: Wer ist raus?

An diesem Tag hat sich Cecilia als echter Dschungelheld erwiesen. In der Prüfung „Sturzflug“ musste sie in einem Flugzeug in 30 Metern Höhe Sterne suchen. Trotz der Höhenangst vieler anderer Camper, hat sie sich in die Lüfte gewagt und mit fokussiertem und taffem Einsatz neun Sterne gesammelt. Ihr unerschrockener Einsatz hat ihr den Spitznamen „Maschine“ eingebracht und das Camp mit genug Essen versorgt.