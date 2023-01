Dschungelcamp Tag 11 - Wer ist raus?

Das Dschungelcamp wird in diesem Jahr spannender als je zuvor. Die Luft für die Kandidaten der RTL-Show wird immer dünner, da jeden Tag ein weiterer Teilnehmer die Show verlassen muss. Doch am Montagabend gab es eine Überraschung: Obwohl Jana Urkraft und Cecilia Asoro (die die wenigsten Stimmen bekommen hatten) befürchteten, herausgeworfen zu werden, durfte jeder bleiben. Der Grund hierfür ist laut Moderatorin Sonja Zietlow ganz einfach: Dieses Jahr gibt es eine Sendung mehr! Das Dschungelcamp endet nicht wie in den vergangenen Jahren nach 16 Tagen, sondern erst nach 17 Tagen – am kommenden Sonntag, 29. Januar.