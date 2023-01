Dschungelcamp Tag 12 - Wer ist raus?

Region. Die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2023 auf RTL nähert sich langsam dem Ende. In nur noch fünf Tagen werden die Moderatoren den „Dschungelkönig“ oder die „Dschungelkönigin“ küren. Nachdem am Tag 12 erneut ein Prominenter das Camp verlassen musste, sind jetzt noch acht Kandidaten im Rennen. Sie müssen nun alles geben, um die Zuschauer von sich zu überzeugen, denn nur so haben sie die Chance ins Finale einzuziehen und die Dschungelkrone zu erlangen.