Dschungelcamp Tag 2: Emotionen, Regelverstöße, Tierliebe

Region. Am zweiten Tag im Dschungel kochen die Emotionen hoch, Jolina und Gigi sammeln bei den Fans viele Pluspunkte. Tessa hingegen enttäuscht in der Prüfung, da ihre Besessenheit für das Tierwohl ihr wieder einmal im Weg steht in ihrem Streben nach Sterne-Erfolg. Während alle Augen auf sie gerichtet sind, fühlt sich eine andere Kandidatin unsichtbar und übersehen.