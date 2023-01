Dschungelcamp Tag 4: Streit, Tränen und Triumph

In einer anderen Ecke des Camps schimpft Verena gleichzeitig über Jana: „Sie sagt, sie ist die ganze Zeit hier, weil ich so laut bin. Ich bin die störende Person. Sie sagt, ich rede so aggressiv. Nein! Ich rede einfach so. Ich habe einfach mehr Energie. Das ist für mich aufschlussreich. Ich würde nie am ersten Tag meinen Rucksack auf ein Bett legen, ohne zu fragen. Ich will mich nicht streiten wegen so etwas Lächerlichem, wegen irgendwelcher Bohnen!“ Papis Loveday setzt einen klaren Schlusspunkt: „Streitet nicht über Essen. Kinder sterben in Afrika aufgrund von Hunger und ihr streitet hier über Essen. Das ist lächerlich!“