Dschungelcamp Tag 5: Jana Urkraft meistert ihre erste Prüfung

„Deine Herausforderung heißt ,Fiesenrad’. Du musst dich auf Gerüsten in Form von zwei großen Ringen in 20 Metern Höhe bewegen und Sterne einsammeln, die sich in Boxen mit grünen Ameisen oder am Gerüst befinden. Die Ringe werden sich permanent drehen. Dann geht es für dich auf 25 Meter Höhe, wo der letzte Stern versteckt ist. Du hast nur zehn Minuten Zeit und musst den letzten Stern vor Ablauf der Zeit erreichen, erst dann sind auch die anderen sicher“, erklärt Moderator Jan Köppen. Jana darf den Parcours nur im Stehen absolvieren, sie darf sich nur zum Einsammeln der Sterne hinhocken oder knien.