Dschungelcamp Tag 6: „Pfui-Dora” liefert Delikatessen

Als Jana Pallaske von ihr wissen will, wie sie früher hieß, bevor sie ihre Geschlechtsidentität geändert hat, gerät Jolina ins Stocken. Im Dschungeltelefon spricht sie darüber, wie schwierig das Thema des „Deadnamings“ für sie ist. „Es ist etwas Vergangenes, das nichts mit meiner aktuellen Identität zu tun hat. Da ich aber eine öffentliche Person bin, bin ich in der Lage darüber zu sprechen.“ Ihr früherer Name war Julian. Gigi Birofio zeigt sich beeindruckt von Jolina und ihrem Mut, ein positives Beispiel in der LGBTQIA+ Community zu sein.