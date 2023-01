Dschungelcamp Tag 7: Claudia und Lucas meistern Prüfung

Während Cosimo Citiolo sich um Gigi Birofios Frisur kümmert und Öl bereitstellt, schwelgt Claudia noch in den Erinnerungen an ihre leichte Dschungelprüfung. Beim gemeinsamen Abwasch erzählt Tessa Jolina Mennen von ihrer schwierigen Kindheit, in der sie von Lehrern und Eltern missachtet und gedemütigt wurde. Trotz alledem betont Tessa, dass es viele Schubladen gibt, in die die Menschen einen stecken und dass es wichtig ist, sie als Person besser zu verstehen, indem man mehr über ihren Hintergrund erfährt.