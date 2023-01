Dschungelcamp Tag 8 - Wer ist raus?

Region. Am achten Tag wird im Dschungelcamp die schwere Artillerie aufgefahren. Dies liegt sicherlich auch daran, dass in der Nacht bereits imaginäre Wesen um die Betten der Camper schleichen, von denen Lucas Cordalis überzeugt ist: „Es war 100 Prozent ein Geist.“ Der Dschungel fordert in der RTL-Sendung seinen Tribut und lässt erste Federn fallen. So wird Djamila zunächst von einer Armee von Fröschen heimtückisch heimgesucht und dann krabbelt auch noch eine Riesenspinne durchs Camp. Am besten vertraut man auf Froschjäger Gigi Birofio: Der Mann mit „der harten Schale und dem weichen Kern“ liefert den Spruch, der bald auf tausenden Jutebeuteln und T-Shirts dieser Republik zu lesen sein wird: „When you have Ängst, I can Help.“