Dschungelcamp Tag 9 - Wer ist raus?

Region. Ein Dschungelcamp ohne Prüfungen geht nicht. Dieses Mal müssen Jolina Mennen und Markus Mörl Innereien und Körperteile von toten Tieren essen. Aber es reicht nicht nur, diese zu essen, sie müssen auch die richtige Menge abschätzen. Das Ergebnis ist, dass sie viel Qualen durchmachen müssen, indem sie unappetitliche Happen essen und oft umsonst, weil sie sich in ihrer Schätzung irren. Viele Zuschauer sind der Meinung, dass diese „Fressprüfungen” überflüssig sind. Es ist unangemessen, Ochsenköpfe und Gedärme so demütigend aufzuhängen und in einer Zeit wie dieser, in der Tiere immer noch in Massentierhaltung oft gequält werden, ist es unangemessen, ihre Köpfe und Gedärme als Ekelhaftigkeiten zu präsentieren.