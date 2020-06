DSW-Bad in Darmstadt bleibt Vereinssportlern vorbehalten

Training mit Abstand geht nur, wenn das DSW-Bad für die Öffentlichkeit zu bleibt. Foto: Andreas Kelm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Darmstadt. Seit 15. Juni können Schwimmer und Badefreunde wieder in den Darmstädter Woog. Zugang zum Naturbad bekommt aber nur, wer online vorab ein Ticket bucht. Sind die Kontingente ausgeschöpft, wird nichts aus dem Badespaß. Andere Möglichkeiten zum Schwimmen und Planschen gibt es derzeit nicht.

Anfang Juli sollen das Mühltalbad in Eberstadt und das Arheilger Mühlchen öffnen. Trotzdem sind die Bademöglichkeiten in Darmstadt wegen der Coronalage in diesem Sommer eingeschränkt. So bleibt etwa das DSW-Freibad im Bürgerpark den Vereinssportlern vorbehalten. Eine gleichzeitige Öffnung des Bades für die Öffentlichkeit sei nicht möglich, erklärt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage. Als Grund nennt sie die strengen Auflagen, die notwendig sind, um den Wassersportlern das Schwimmen zu ermöglichen.

Trainingsgruppen hätten verkleinert und Bahnbreiten verdoppelt werden müssen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Zudem seien im Bad Bereiche markiert worden, in denen sich die Gruppen aufhalten und umziehen können. So soll auch außerhalb des Beckens Abstand eingehalten werden.

Weiterführende Links

Training für Sportler

Bei gleichzeitiger Öffnung des Bades für die Öffentlichkeit wäre dieser Ansatz nicht möglich gewesen, heißt es. Hinzu kommt, dass kleinere Gruppen und Abstandsregeln dazu führen, dass die Vereine deutlich mehr Zeitfenster benötigen, um allen Sportlern ein Training zu ermöglichen. Auch Kurse anderer Bäder seien ins DSW-Bad verlegt worden, wodurch das Freibad ganztägig voll ausgelastet sei, so die Auskunft der Stadt.

Hinzu kommt, dass dem Eigenbetrieb Bäder die Aushilfsrettungsschwimmer fehlen. Weil wegen der Pandemie lange Zeit unklar war, ob die Schwimmbäder überhaupt öffnen dürfen, wurden zu Beginn der Saison keine Helfer eingestellt. Das muss nun nachgeholt werden, um ausreichend Personal für Woog, Mühltalbad und Mühlchen zu haben. Die Aufsichtspflicht für das DSW-Bad wurde hingegen an den Darmstädter Wassersportverein übergeben, was den Personalbedarf verringert.

Weiterhin geschlossen

Weiterhin geschlossen bleibt nach jetzigem Stand das Hochschulstadion. Der Fokus der TU Darmstadt, die Eigentümer des Bades ist, liege derzeit auf Lehre und Forschung sowie der Bewältigung des digitalen Semesters, wie Sprecher Jörg Feuck sagt. "Sollte sich daran etwas ändern, werden wir das kommunizieren."

An der Grube Prinz von Hessen ist das Baden nach wie vor offiziell verboten. Zwar hat die hessische Landesregierung bereits am 10. Juni mitgeteilt, dass hessische Badeseen ab 15. Juni wieder öffnen dürfen. Was das für die Grube bedeutet, ist nach Auskunft von Stadtsprecher Daniel Klose aktuell aber nicht sicher. Es herrsche eine unklare Rechtslage mit sich widersprechenden Informationen aus den hessischen Ministerien, so Klose.

Und solange es hier keine Klarheit gibt, bleibt das Badeverbot an der Grube bestehen. Kontrollieren lässt sich das für die Stadt jedoch sehr schwer. Der See ist frei zugänglich und die Kommunalpolizei personell nicht in der Lage das Verbot durchgängig zu überwachen. Trotzdem wird es weiterhin Kontrollen geben, auch Bußgelder könnten verhängt werden, wie der zuständige Bürgermeister und Ordnungsdezernent Rafael Reißer (CDU) bereits im Mai angekündigt hat. Auch die Polizei wird laut Sprecherin Katrin Pipping in den Sommermonaten Präsenz an beliebten Ausflugszielen wie der Grube zeigen und Verstöße gegen das Badeverbot ahnden.

Wer also legal und sicher baden möchte, sollte sich rechtzeitig ein Ticket für die geöffneten Bäder sichern.