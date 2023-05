„Du bist halt ein echter Boomer!“

Das ist jetzt fünf Jahre her. Und natürlich hängt sie wie alle Teenager heute ständig am Handy. Man könnte meinen, das Handy ist an ihrer Hand angewachsen. Es wird auch nie vergessen oder verlegt, im Gegensatz zum Haustürschlüssel, dem Geldbeutel oder dem Stift fürs Tablet. Anfangs musste sie ihr Smartphone abends immer bei uns im Wohnzimmer abgeben, bevor sie schlafen gegangen ist. Die Regel wurde nur am Wochenende oder in den Ferien aufgeweicht. Doch irgendwann hat sich die Praxis eingeschlichen, dass sie das Handy mit in ihr Zimmer nimmt.