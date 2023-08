„Du trinkst, ich trinke“ - Wie Hitze alte Menschen gefährdet

Berlin (dpa) - . Nach einem kurzen Ziehen am Strohhalm führt Brigitte Richter ihr mit Kaffee gefülltes Glas sofort wieder von den Lippen weg. „Scheiße, der ist kalt“, flucht sie. Also geht die Pflegerin Ramona Rössner zurück in die Küche und stellt das Glas in die Mikrowelle. Richter, die an diesem Sommermorgen im T-Shirt auf ihrem Bett in Berlin-Schöneberg sitzt, wartet. Rössner kehrt mit dem Glas zurück, Richter nimmt erneut einen Schluck. „Jetzt ist es gut“, sagt die 97-Jährige.