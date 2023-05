Düstere Stimmung und blutige Action aus Fernost

Überhaupt scheinen Killer und ihr Wertesystem ein beliebtes Thema der Thriller aus Fernost zu sein, die in den vergangenen Jahren auf den deutschen Buchmarkt gelangten. So ist Hornclaw, die zierliche ältere koreanische Dame und Protagonistin in Byeong-mo Gus „Frau mit Messer“, seit 40 Jahren eine Auftragsmörderin. Mit zunehmendem Alter und schwindenden körperlichen Kräften allmählich prekär, zumal ein junger, aufstrebender und genussvoll brutaler „Kollege“ ihr das Leben schwer macht. Altersdiskriminierung, so merkt der Leser, gibt es auch in der Branche der Auftragsmörder. Und so einfach in den Ruhestand verabschieden kann man sich als professionelle Killerin auch nicht.