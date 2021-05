Dutzende Raketen in der Nacht auf Israel abgefeuert

Raketen werden von der islamistischen Hamas aus Gaza-Stadt in Richtung Israel abgefeuert. (Foto: dpa)

TEL AVIV - Militante Palästinenser haben nach Angaben der israelischen Armee in den vergangenen Stunden Dutzende Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Seit 20.00 Uhr am Mittwochabend wurden rund 130 Starts registriert, schrieb die Armee am Donnerstagmorgen bei Twitter. Etwa 25 seien noch im Gazastreifen niedergegangen, Dutzende seien vom Abwehrsystem Eisenkuppel ("Iron Dome") abgefangen worden. Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv waren in der Nacht wieder Warnsirenen ertönt.

Militante Palästinenser hatten am Montagabend mit massiven Raketenangriffen auf Israel begonnen. Israel beschoss anschließend vor allem aus der Luft Ziele in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Gebiet.

Fünf Verletzte bei nächtlichen Angriffen

Bei den Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind in der Nacht auf Donnerstag nach Angaben der Polizei fünf Menschen in Petach Tikwa leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher am Morgen mitteilte, gab es einen direkten Treffer in der Stadt. Ein Gebäude und dessen Umgebung seien schwer beschädigt worden. Fünf Menschen seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Experten zur Kampfmittelbeseitigung seien vor Ort. Petach Tikwa liegt im Osten der Küstenmetropole Tel Aviv.

