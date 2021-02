Dwayne Johnson wird für soziales Engagement geehrt

Seine Stimme hat Gewicht: Dwayne Johnson wird geehrt. Foto: Annette Riedl/dpa (Bild: dpa) (Foto: Annette Riedl/dpa)

Los Angeles - US-Schauspieler Dwayne Johnson erhält einen Preis für sein soziales Engagement. Die «Hollywood Critics Association» (HCA) wird den 48 Jahre alten ehemaligen Wrestler mit dem Trailblazer Award (dt. «Wegbereiter») auszeichnen.

«Dwayne Johnson verkörpert alles, wofür unser Trailblazer Award steht», sagte der HCA-Vorsitzende Scott Menzel laut Branchenmagazin «Hollywood Reporter».

Zur Begründung hieß es weiter, Johnson engagiere sich mit größtem Einsatz für viele wichtige Dinge auf der Welt. Er «nutzt seine Stimme, um in einer Zeit, in der es am meisten gebraucht wird, Gutes zu tun».

Johnson hat unter anderem die Black Lives Matter-Bewegung unterstützt und während der Pandemie für Helfer gespendet. Die Preisverleihung findet am 5. März online statt.

