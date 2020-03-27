Freitag,
27.03.2020 - 02:00
2 min
Earth Hour in Heidelberg ohne öffentliches Begleitprogramm
Schlösser in Baden-Württemberg nehmen an der jährlichen WWF-Aktion zum Energiesparen teil, verzichten aber auf Events mit Publikum.
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