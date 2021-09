6 min

Echo-Redakteure erinnern sich an den 11. September

Die Anschläge vom 11. September 2001 gelten als Zeitenwende. Hier erinnern sich Echo-Redakteure an den Tag, an dem das World Trade Center in New York fiel.

Von Birgit Femppel, Gerhard Grünewald, Matthias Voigt, Annette Wannemacher-Saal, Lars Leitsch, Matthias Rebsch