Ehemalige „Caleo“-Küchenchefin weiter in der Kritik

Kann ein Nackensteak vom Krokodil regional und noch dazu nachhaltig sein? Nur eine von vielen Fragen, die sich das TV-Kochshow-Publikum und nun auch Leser dieser Zeitung zur Küchenphilosophie des „Caleo“ stellen. (Foto: Harald Kaster)

MAINZ - Für Ella Maaß läuft es gerade gar nicht gut. Erst musste die Geschäftsführerin des „Caleo“ in der Rheinstraße das Handtuch werfen , dann belegte sie in der Kabel-Eins-Kochshow „Mein Lokal, dein Lokal“ mit 39 Punkten nur den 4. Rang unter fünf Gaststätten, die der Kritik der Mitbewerber standhalten mussten. Und schließlich reagierten ungewöhnlich viele Leser der Berichterstattung dieser Zeitung ebenso kritisch auf das ehemalige Angebot des „Caleo“ wie TV-Koch Mike Süßer, der „Mein Lokal, dein Lokal“ seit 2014 fachmännisch moderiert.



„Ausgewilderte Krokodile aus dem Rhein“ vermutete Süßer süffisant beim laut Maaß meistgeordertsten Gericht des Lokals, das inzwischen Geschichte ist: Nackensteak vom Krokodil.

Und nicht nur er stellte sich die Frage, wie die angebotenen Fleischexoten in Einklang zu bringen seien mit dem Credo der nach eigenen Worten „gelernten Bartender, Barista und Teesommelier“ Ella Maaß, die nicht müde wurde zu betonen: „Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen.“

Diese Nachhaltigkeit begründete Ella Maaß vor laufenden Kameras damit, dass das von einer Krokodillederwarenfarm in Simbabwe importierte Fleisch nicht mit dem Flugzeug, sondern per Schiff nach Deutschland verfrachtet werde. Sie gebe sich mit ihrem „Gemischtwarenkorb à la Exotik“ zwar „viel Mühe“, attestierte Mike Süße der Quereinsteigerin. Er vermisste aber „Feinschliff und fachlichen Background“. Und in der Tat, so offenbarte die Ausstrahlung der Sendung, kochte die Geschäftsführerin der Caleo GmbH nicht nur beim Erstbesuch des Süßer-Teams streng nach Rezepten mit grammgenau abgewogenen Zutaten. Eine Arbeitsweise, die auch beibehalten wurde, als die Mitbewerber um den „goldenen Teller“ und 3000 Euro Preisgeld von Maaß mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert à la carte bekocht wurden. Wohlwollende jeweils acht von zehn zu vergebenden Punkten heimste die Quereinsteigerin von ihren Mitbewerbern vom „Kiedricher Hof“, dem „360 Grad“ (Rüsselsheim), dem „Weinmaleins“ (Bodenheim) und dem „Alt Ingelheim“ (Ingelheim) ein.

Nur sieben Punkte gab der TV-Koch, denn die von ihm bei seinem Erstbesuch gegebenen Tipps hatte die von sich und ihren Kochkünsten überzeugte Ella Maaß in den Wind geschlagen. „Du hättest den Lernprozess annehmen müssen. Das hat mir einfach nicht gefallen“, kommentierte Mike Süße ein wenig sauer. Es habe ihr nicht nur am Handwerklichen in der Küche gefehlt, stellte der Koch und Kochbuch-Autor aus fachlicher Sicht fest. Auch Maaßens Sprachwahl beim Bewerten der Menüs der Mitbewerber, war Süße einen Rüffel wert: „Mensch Ella, deine Kommentare in dieser Woche… Das war hart an der Grenze.“

Ehemalige Caleo-Wirtin reagiert nicht auf Anrufe

Eine Beurteilung, die auch Leser dieser Zeitung auf der Internet-Plattform „facebook“ teilten und unter anderem die von Maaß postulierte „Regionalität“ ihres Caleo-Angebots in Frage stellten. So heißt es etwa augenzwinkernd: „Irgendwie hatte ich mit dem regionalen Krokodil-Steak auch so meine Schwierigkeiten.“

Welche Zukunft die ehemalige „Caleo“-Wirtin mit ihrem Ziel hat, „neue kulinarische Highlights zu setzen“ hat, muss noch im Dunkeln bleiben. Ella Maaß reagiert nicht auf Anrufe. Und deshalb ist unklar, ob sie tatsächlich, wie angekündigt, mit einem Foodtruck in Mainz oder Wiesbaden zumindest einen Teil ihres ehemaligen „Caleo“-Angebots wiederholen wird.