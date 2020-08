Ehemaliger Bad Kreuznacher hilft Alexej Nawalny

Zur Person

Jaka Bizilj wurde 1971 in Ljubiljana geboren, besuchte dort die Grundschule und machte später an der Hargesheimer Alfred-Delp-Schule sein Abitur.



Seine Mutter und sein Stiefvater arbeiteten in der Entwicklungshilfe, so lassen sich Stationen wie Malaysia und Tansania im Lebenslauf erklären.



Kreuznacher Fußballfreunde kannten ihn als aufstrebendes Talent des FC Bavaria 08 Ebernburg. Bizilj arbeitete Anfang der 90er Jahre als Lokalreporter für diese Zeitung, fühlte sich aber schnell zu Höherem berufen und entdeckte schließlich sein Faible für den Film. 1993 ergatterte er eine Akkreditierung für die Internationalen Filmfestspiele in Cannes und 1992 in Venedig. Seit 1995 arbeitet er als Veranstalter und Produzent, 2002 gründete er die „Cinema for Peace“-Initiative, 2008 folgte die gleichnamige Stiftung.



Seit 2006 ist er als Filmproduzent tätig. Über den roten Teppich schritt Bizilj bereits mit Angelina Jolie oder Leonardo

DiCaprio, mit dem er gemeinsam mit Michail Gorbatschow den „grünen Oscar“ begründete. 2020 veranstaltete Bizilj erstmals ein Filmfestival mit Filmen des Künstlers und Menschenrechtlers Ai Weiwei.



In Bad Kreuznach machte sich Bizilj als Veranstalter des Nahe-Festivals in der Ära Ebbeke einen Namen. Außerdem war er regelmäßig mit seinem Musical „Magic of the Dance“ zu Gast in der Kur- und Badestadt.