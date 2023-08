Ehrenamt - wer macht das überhaupt noch?

Rund 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl, unentgeltlich oder mit einer kleinen Aufwandsentschädigung. Warum tun sie das? Und wieso tun sich auf der anderen Seite einige so schwer, sich zu engagieren? Gefühlt sind es nämlich immer dieselben, die den Finger heben, wenn gefragt wird: „Wer könnte das übernehmen?“