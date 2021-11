Eier, Böller und Randale - Halloween war nicht überall Spaß

Nicht überall bliebt Halloween ein friedlicher Spaß. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Fantasievolle Kostüme, nächtliche Feiern, aber auch einige Ausschreitungen hat es in der Halloween-Nacht in manchen Teilen Deutschlands gegeben. Die Polizeidienststellen meldeten in der Nacht zu Montag mancherorts Ruhestörungen, Pöbeleien und Böllerwürfe, größere Einsätze wurden aber zunächst nicht bekannt.

Eier- und Böllerwürfe in Südhessen, ein Verletzter

In Südhessen gab es Ausschreitungen: Mit Beginn der Dämmerung am Sonntagabend gingen bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt gut 20 Beschwerden in Zusammenhang mit "Halloweenfeierlichkeiten" ein. Bis 22.30 Uhr meldeten betroffene Bürger aus allen Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des PP Südhessen ruhestörenden Lärm durch beispielsweise Böllerwürfe und lärmende Personengruppen. Vielfach wurden auch Eierwürfe gegen Gebäude oder gar Personen gemeldet, so zum Beispiel in Groß- Umstadt, wo ein Jugendlicher durch einen Eierwurf im Gesicht leicht verletzt wurde. In diesem Fall richtet sich der Tatverdacht gegen einen 14-jährigen Jugendlichen aus Groß-Umstadt. In Wald-Michelbach wurde eine Hauseingangstüre durch das werfen einer Porzellanfigur beschädigt, in Pfungstadt ging die Scheibe einer Türe zu Bruch, nachdem Unbekannte heftig an diese Eingangs- türe geschlagen hatten. Im Zusammenhang mit den gemeldeten Störungen erfolgten durch die jeweils eingesetzten Polizeistreifen mehrere Personenüberprüfungen im Umfeld der Tatörtlichkeiten. Ein konkreter Tatbezug konnte hierbei allerdings noch nicht nachgewiesen werden.

In Worms vorbeifahrende Autos mit Eiern beworfen

Bis in den späten Abend hinein wurden mehrere Jugendgruppen gemeldet die in der Wormser Innenstadt Böller zündeten. Hierbei wurden auch zwei Mülltonnen durch Böllerwurf beschädigt. Den Täter dieser Sachbeschädigung konnte die eingesetzte Streife namentlich ermitteln. Einige der Jugendlichen wurden kontrolliert. Ihnen wurden Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Weil sich ein Jugendlicher bei einer späteren erneuten Kontrolle noch an der Örtlichkeit aufhielt, wurde er zur Dienststelle gebracht und im weiteren Verlauf den Eltern überstellt. Auch wurden Eier an Hausfassaden in der Innenstadt geworfen. Im Zusammenhang mit Halloween kam es auch zu einer Körperverletzung im Innenstadtbereich, bei welcher ein Jugendlicher von zwei Anderen ins Gesicht geschlagen wurde.

Verknüpfte Artikel

Weiterhin wurden zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr Eier im Bereich des Stadtparks auf vorbeifahrende Autos geworfen. Wobei derzeit kein Zusammenhang mit den Eierwerfern in der Innenstadt hergestellt werden kann. Die Polizei weißt hierbei daraufhin, dass solche Taten keine Kavaliersdelikte und keine harmlosen Jugendstreiche sind. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen die im Bereich Kimmelhorstweg/B9/Philosophenstraße Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Glücklicherweise kam es durch den Eierwurf nicht zu einem Unfall. Die beiden Verkehrsteilnehmer die den Vorfall unabhängig und zeitlich versetzt voneinander meldeten erschraken sich jedoch sehr. Einer musste eine Vollbremsung durchführen. An den beiden Fahrzeugen die in Richtung Norden unterwegs waren entstand kein Schaden.

Autos mit Graffitis verunstaltet

Anders in Neuhausen. Hier wurden zwei Autos durch Graffiti bzw. einen abgetretenen Außenspiegel beschädigt. Dazu kamen etliche Ruhestörungen durch Halloweenpartys in Stadt und im Wormser Umland. Diese konnten, aufgrund der Vielzahl der Meldungen, nicht immer durch die Polizei zeitnah abgearbeitet werden. An manchen Stellen in der Stadt gerieten einige Personen, mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, in Streit. Teilweise musste die Polizei dabei regulierend eingreifen. Größere Körperverletzungsdelikte wurden jedoch nicht registriert.

Und sonst? "Typisch" in Berlin und Hamburg

In Berlin und Hamburg ging die Polizei gegen randalierende Feiernde vor. So gab es in der Hauptstadt in den Bereichen Gesundbrunnen, Neukölln und Märkisches Viertel mehrere Einsätze, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Die Randalierenden hätten häufig Böller und Pyrotechnik geworfen, auch mit Eiern sei auf die Beamten gezielt worden. Es sei zwar eine arbeitsreiche Nacht für die Polizei gewesen, die Ausschreitungen hätten sich jedoch bislang im Rahmen gehalten, sagte der Sprecher. "Typisch Halloween in Berlin, aber ohne Höhepunkte", lautete seine Zwischenbilanz. In Hamburg musste die Polizei beispielsweise in den Stadtteilen Harburg und Wilhelmsburg einschreiten.

Die Lagezentren der meisten anderen Bundesländer meldeten zwar teils eine große Zahl von Nachtschwärmern, allerdings verliefen die Halloween-Feiern demnach zunächst weitgehend friedlich und erforderten kein verstärktes Einschreiten der Polizei.