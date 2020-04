Ein Bauzaun soll Kursana-Bewohner in Otzberg schützen

Daumen hoch für die Malaktion der Kinder: Die Kursana-Mitarbeiter vor dem extra aufgestellten Bauzaun. Foto: Guido Schiek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OtzbergDie öffentlichen Einschränkungen auf Grund des Coronavirus machen auch vor dem Seniorenhaus Kursana Otzberg mit seinen 100 Bewohnern nicht halt. So steht das gesamte Team des Domizils vor noch nie da gewesenen Herausforderungen, um die Bewohner des Hauses bestmöglich zu schützen. Direktor Thorsten Fitz hat sich schon früh für ein generelles Besuchsverbot in der Einrichtung entschieden, um die Ansteckungsquellen so klein wie möglich zu halten.

Die Bewohner so wie die Mehrheit der Angehörigen zeigen für diese Maßnahme größtes Verständnis. So haben ja die Bewohner im Hause untereinander Kontakt wie bisher und könnten das Virus weitergeben. Auch hat die Direktion einen Bauzaun von der Gemeinde Otzberg um die Gartenanlage errichten lassen. Was von außen auf den ersten Blick etwas befremdlich aussieht hat aber gerade für die demenziell erkrankten Bewohner einen großen Nutzen. Mit dieser Maßnahme wurde der Demenzgarten um ein großes Stück erweitert und somit eine größere Bewegungsfreiheit geschaffen. In dieser Zeit der großen Einschränkungen von sozialen Kontakten von außen, ist nun noch mehr das Pflegepersonal und die soziale Betreuung im Kursana gefragt, um die fehlenden Besuche und Gespräche zu kompensieren. Auch werden die Angehörigen mit Neuigkeiten und Bildern aus dem Haus über E-Mail informiert, um noch an dem Leben Ihrer Liebsten teilnehmen zu können. Solidarität erfährt die Einrichtung im Moment gerade von den Jüngsten unserer Gesellschaft. So gibt es viele Kontaktwünsche in Form von Bildern und Briefen aus den umliegenden Kindergärten.

So hat der Kinderhof Lengfeld ein Transparent für den Bauzaun angefertigt, um diesen nicht trist wirken zu lassen. Da im Moment keine Veranstaltungen im Haus angeboten werden dürfen, würden sich die Bewohner und das Team sehr über eine musikalische Darbietung aus dem Garten freuen. Wer sich angesprochen fühlt, kann zum Kursana Domizil Otzberg Kontakt aufnehmen.