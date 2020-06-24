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Mittwoch, 24.06.2020 - 15:33
4 min

Ein beinahe tödliches Nickerchen im Gleisbett

In Kirn ist ein betrunkener Jugendlicher schlafend von einem Zug überrollt worden. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt. Ein Rettungsassistent schildert den Einsatz.

Stephen Weber: Lokalredakteur Bad Kreuznach
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
Hier auf den Gleisen lag der Jugendliche als er von dem Zug überrollt wurde. Foto: Günter Weinsheimer

Hier auf den Gleisen lag der Jugendliche als er von dem Zug überrollt wurde. (Foto: Günter Weinsheimer)

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Widerspruch
- Am Nachmittag widersprach die Deutsche Bahn AG der Meldung der Kirner Polizei und teilte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit, dass der Jugendliche nach ihren Erkenntnissen neben den Gleisen gelegen haben soll.

- Die Polizei vor Ort sowie die Augenzeugen bleiben bei ihrer Aussage, dass der 15-Jährige zwischen den Schienen lag, über die der Zug fuhr.
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