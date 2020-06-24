Mittwoch, 24.06.2020 - 15:33
4 min
Ein beinahe tödliches Nickerchen im Gleisbett
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
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Widerspruch
- Am Nachmittag widersprach die Deutsche Bahn AG der Meldung der Kirner Polizei und teilte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit, dass der Jugendliche nach ihren Erkenntnissen neben den Gleisen gelegen haben soll.
- Die Polizei vor Ort sowie die Augenzeugen bleiben bei ihrer Aussage, dass der 15-Jährige zwischen den Schienen lag, über die der Zug fuhr.
- Die Polizei vor Ort sowie die Augenzeugen bleiben bei ihrer Aussage, dass der 15-Jährige zwischen den Schienen lag, über die der Zug fuhr.
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