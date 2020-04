Ein Blick in Groß-Umstadt Partnerstädte

Die Burg Crussol oberhalb von Groß-Umstadts französischer Partnerstadt Saint-Péray. Foto: Dorothee Dorschel

GROss-UMSTADT. Das Coronavirus stellt ganz Europa vor große Herausforderungen. Besonders stark betroffen sind Frankreich und Italien. Allein Portugal scheint bislang relativ gut durch die Krise zu kommen. In all diesen Ländern finden sich Partnerstädte von Groß-Umstadt. Am längsten existiert dabei die Freundschaft mit dem französischen Saint-Péray.

Im Jahr 1966 verschwisterten sich Groß-Umstadt und die im Rhônetal 100 Kilometer südlich von Lyon gelegene Kleinstadt mit etwa 6000 Einwohnern. Die Weinstadt Santo Tirso ist seit 1988 mit Groß-Umstadt und Saint-Péray verschwistert. Santo Tirso liegt im nördlichen Teil Portugals, unweit der Großstadt Porto, und hat rund 17 000 Einwohner. Seit 2010 ist das italienische Dicomano Partnerstadt von Groß-Umstadt. Die Gemeinde mit rund 5600 Einwohnern liegt in der Provinz Florenz in der Region Toskana.

Da zahlreiche Groß-Umstädter durch die Partnerschaften persönliche Beziehungen zu einer oder mehreren Schwesterstädten haben, interessiert es natürlich, wie die Lage ist. Weil man auch aktuell guten Kontakt zu den Partnerstädten pflege und sich gegenseitig Solidarität bekunde, wisse man, dass Saint-Péray, Santo Tirso und Dicomano bisher vom Schlimmsten verschont geblieben seien, so die Städtepartnerschaftsbeauftragte Saskia Holzapfel. "Jedoch sind dort Bedenken und Ängste vorherrschend, auch aufgrund der deutlich schlechteren Gesundheitssysteme. Ebenso wurden dort sehr viel schärfere Maßnahmen verhängt als bei uns, zum Beispiel eine totale Ausgangssperre." Wie sich die Lage allerdings noch entwickeln werde, müsse man natürlich abwarten. "Wir hoffen auch hier das Beste und verfolgen die Situation in den Partnerländern besonders aufmerksam."

Bürgermeister Joachim Ruppert steht in Mailkontakt mit seinen Kollegen. "Die Lage ist dort deutlich angespannter als bei uns. Auch Frankreich musste sehr harte Maßnahmen ergreifen."

Am Telefon habe er von Bekannten erfahren, dass dort leider alles sehr spät im Bewusstsein angekommen sei. Die Infrastruktur sei eine völlig andere. "Alle sagen unisono, wenn sie hierher in die deutsche Partnerstadt sehen, haben sie den Eindruck, dass unser Gesundheitssystem besser aufgestellt ist." Sicherlich gebe es hier auch einiges zu kritisieren, meint Ruppert. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sei Deutschland jedoch besser aufgestellt. Die Lage in den Partnerstädten sei, so wie er rückgemeldet bekomme, "nicht katastrophal", aber doch zu spüren, "dass sie schnell an ihre Grenzen kommen".

Ins Stocken geraten ist wegen Corona die Bürgermeisterwahl in Saint Péray. "Man kommt in Schwierigkeiten mit den Formalitäten, so wie bei uns auch", weiß Ruppert. Manche Freunde und Partner posteten hin und her über Facebook. Wenn man regelmäßig in den Partnerstädten zu Besuch gewesen sei, habe man einen anderen Bezug, erfahre die andere Kultur weniger als Tourist, sondern vielmehr im Kontext der Verschwisterung, "wie die Leute dort leben, wie sie anders einkaufen oder anders essen".

Wie in jedem Jahr waren auch für 2020 Besuche in allen drei Partnerstädten geplant. "Bisher musste leider die Maibegegnung mit Saint-Péray an Christi Himmelfahrt abgesagt werden." Zudem sei wegen der Pandemie bereits die portugiesische Weinprobe im März ausgefallen. Auch das weit in der Region bekannte, größte Fest der in Groß-Umstadt lebenden Portugiesen, das Johannisfest "Sao Joao" Ende Juni, wird nicht stattfinden.

Laut Bürgermeister Ruppert steht auch das zehnjährige Verschwisterungsjubiläum mit Dicomano jetzt hintenan. Womöglich könne so ein kleines Jubiläum im Jahr darauf nachgefeiert werden.