Ein Corona-Song aus Darmstadt

Mit ihrem "Home Song" hat die Darmstädterin Lisa Beck ein Lied über die Einsamkeit in Corona-Zeiten geschrieben. Der dazugehörige Live-Dreh im Herrngarten sorgte für gute Laune.
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ZUR PERSON
Lisa Beck ist selbstständige Grafik-Designerin, Autorin und Musikerin in Darmstadt. Das Video zu ihrer Aktion soll auf ihrer Homepage beundck.de erscheinen. (inwa)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 09.05.2020 um 02:00 Uhr publiziert.