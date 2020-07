Ein Darmstädter Pathologe zu den Schäden, die Covid-19 im Körper anrichtet

Frank Bergmann ist Chefarzt am Institut für Pathologie am Klinikum Frankfurt-Höchst und Direktor des MVZ für Klinische Pathologie am Klinikum Darmstadt. Bergmann war jahrelang an der Uni Heidelberg tätig und gilt als Experte für Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse.

In der Pathologie am Klinikum Darmstadt arbeiten derzeit 25 Mitarbeiter, darunter sind sechs Fachärzte und ein Assistenzarzt in Weiterbildung. Das Team versorgt diagnostisch das Klinikum, aber auch mehrere Krankenhäuser in der Region sowie mehrere medizinische Versorgungszentren und Arztpraxen. (ine)