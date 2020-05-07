Ein Filter aus dem 3 D-Drucker

Der Schüler Felix Kläres aus Ober-Ramstadt baut eine neuartige Atemschutzmaske zusammen, in dem er dafür selbstentwickelte Filteraufsätze per 3 D-Druck herstellt.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 07.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.